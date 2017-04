Morgen is het de Dag van de Arbeid. De traditie wil dat de socialisten op 1 mei feesten. Maar hebben ze iets te vieren nu in heel Europa de arbeiders de sociaaldemocraten de rug toe keren? Ook de peilingen in Vlaanderen beloven niet veel goeds. “De socialisten hebben nochtans alternatieven genoeg voor een eerlijker beleid”, meent voorzitter Peter Vanvelthoven van sp.a-Limburg.