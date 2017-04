Luca Brecel stond deze week alweer aan de snookertafel. Hij speelde in z’n eigen snookeracademie in Dilsen-Stokkem voor de finale van de beker van Limburg. Brecel heeft intussen de uitschakeling op het WK al lang verteerd. En kijkt alweer vol goede moed uit naar volgend seizoen. Jeroen Houben zocht ‘m op en had een openhartig gesprek met the Belgian Bullet.