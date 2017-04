Gruwelijk: onbekenden vangen bever en kruisigen hem

Een gruwelijk beeld uit Breuvanne in de provincie Luxemburg: daar hebben onbekenden een bever gevangen, gedood, gekruisigd en aan het hek van een privé-woning bevestigd. De politie is op zoek naar de dader.

De bever is sinds enkele jaren weer meer aanwezig in de Belgische wateren. Dat is goed nieuws, want de bever is een beschermde diersoort. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden: bevers kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen en boomteelt. Als bevers dammen bouwen, verhinderen ze bovendien de vlotte doorstroming van het water en vissers klagen ook steen en been dat het visbestand krimpt doordat bevers zich tegoed doen aan de beestjes. Zo woedt er een constante strijd tussen natuurorganisaties en de STP (Service Technique Provincial), die de bevers kan missen als kiespijn en het liefst van al alle dammen met de grond gelijk zou maken.

“De populatie van de bever neemt toe in onze provincie”, aldus Thérèse Marhy, verantwoordelijke bij de STP. “Het is een moeilijke situatie, en de meningen zijn vaak verdeeld, maar deze daad kan vanzelfsprekend niet door de beugel.”

Eerder ontstond er ook al commotie toen de houten achtbaan in pretpark Walibi bedreigd werd door bevers en het park de beestjes wilde verwijderen; een beslissing waar het later weer op terugkwam.