Serge Pauwels weet weer wat winnen is: slotrit en eindzege in Tour de Yorkshire

Serge Pauwels (Dimension Data) heeft de derde rit van de Tour de Yorkshire naar zijn hand gezet. Onze landgenoot kwal samen met ploegmaat Fraile over de meet nadat hij zelf aanviel op negen kilometer van de meet. Pauwels pakt zo ook meteen de eindzege in de rittenwedstrijd.

Het is voor Pauwels zijn eerste zege sinds 2009, toen hij een rit in de Giro won. Die kreeg hij weliswaar pas nadat Leonardo Bertagnolli positief plaste en de zege kwijtspeelde. Vorig jaar kwam hij dichtbij in de Tour, maar moest hij zijn meerdere erkennen in Thomas De Gendt.

Pauwels ging in de slotfase van de rit op avontuur. BMC leidde de achtervolging, maar bleef hangen op tien seconden. In de laatste hectometers kreeg hij wel plots het gezelschap van zijn ploegmaat Fraile. De Spanjaard toonde zich echter collegiaal en liet de zege aan Pauwels, die zo meteen het eindklassement pakte.

Pauwels: “Ik heb het juiste moment gekozen”

“Ik kan het nog altijd niet geloven”, reageerde Pauwels na zijn zege. “Ik ben niet explosief en moet het hebben van de lange inspanningen. Ik heb het juiste moment gekozen en Fraile beschermde mijn vlucht. Voor onze sponsor is het belangrijk om zo’n koers op deze manier af te ronden. Het was de hele dag op en af en ik houd van zo’n parcours. Met dit uitzinnige publiek is dit een van mijn favoriete koersen.”

Uitslag rit 3

1. Serge Pauwels in 4u57’47”

2. Omar Fraile (Spa) - z.t.

3. Jonathan Hivert (Fra) - op 6”

4. Brent Bookwalter (VS) - z.t.

5. Tao Geoghegan Hart (GBr) - 8”

Eindstand

1. Serge Pauwels - in 11u53’04”

2. Omar Fraile (Spa) - op 6”

3. Jonathan Hivert (Fra) - 7”

4. Brent Bookwalter (VS) - 18”

5. Matthew Holmes (GBr) - 21”