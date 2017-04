Voormalig olympisch kampioen Guerdat wint met Belgisch paard Grote Prijs jumping Lummen

Lummen - De Zwitserse olympisch kampioen van Londen 2012 Steve Guerdat heeft zondag op de Longines Spring Classic of Flanders in Lummen de Grote Prijs gewonnen. Van de vijftien Belgen die aan de start verschenen, bleef enkel Pieter Clemens foutloos maar zijn éne strafpunt wegens te laat binnen komen hield hem uit de barrage.

De Belgische parcoursbouwer Eugène Mathy had voor de Grote Prijs (5*) op 1m60 een zeer vernuftige basisomloop uitgewerkt en dat had als gevolg dat slechts vijf combinaties de barrage haalden. Van de Belgen slaagde alleen Clemens, neef van Nicola en Olivier Philippaerts, er in geen enkele balk af te stoten maar hij finishte een halve seconde te traag waardoor hij één strafpunt achter zijn naam kreeg. Dat leverde hem de zevende plaats op.

In de barrage met vijf, zonder Belgen, wierpen Guerdat en de Zweed Peder Fredricson zich op tot de topfavorieten voor de eindzege. Zij sprongen beiden met een onervaren 10-jarig paard. De voormalige olympische kampioen reed inderdaad de eerste nulronde en met zijn 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) bereikte hij na 48.77 seconden de aankomst. Onmiddellijk na hem hield Fredricson met H&M Christian K eveneens de nul op het scorebord maar de Zweed had negen tienden van een seconde meer tijd nodig om te finishen.