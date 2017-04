Kim Kardashian zegt styliste ‘die haar groot maakte’ vaarwel

Nemen we binnenkort afscheid van hoog getailleerde broeken, strakke body’s en wapperende jassen? Het zou wel eens kunnen want de zusjes Kardashian hebben na meer dan tien jaar de samenwerking met styliste Monica Rose stopgezet.

Monica Rose dook geregeld op in de populaire reality-reeks ‘Keeping Up with the Kardashians’ waarbij ze Khloé en haar zus Kim meer dan eens in een strak pakje hees. Rose werd al snel kind aan huis en bouwde een goede band op met Khloé, die hun vriendschap van de daken schreeuwde. “Toen de modewereld me dik noemde, was Rose er voor mij”, zei de brunette vorig jaar in een interview met Harpers Bazaar. “Elke keer opnieuw voelde ik me speciaal in de kleding die ze voor mij uitzocht. Terwijl andere mensen niet met mij wilden samenwerken omdat ik te dik was, stonden Rose en haar rek vol kleding altijd voor me klaar.”

Maar aan die vriendschap lijkt nu abrupt een einde gekomen. De bekende familie volgt de styliste niet langer op Instagram en de laatste foto van hen samen dateert al van enkele weken geleden. Nu de breuk tussen de vrouwen definitief lijkt te zijn, houden fans hun hart vast over hoe het verder moet met de opvallende streetwear van de bekende familie.

Rose maakte in 2007 komaf met de bandagejurken van de familie en was onder meer verantwoordelijk voor de bedenkelijke koersbroek van Kim Kardashian, de nauw aansluitende beige jumpsuit en de zogenaamde ‘pyjama outfit” van Belgisch ontwerpster Ann Demeulemeester. Ze kleedde Kendall Jenner aan met loszittende broeken en crop tops, trok kylie elegante kokerrokken aan en hielp met zoeken naar een gepaste kledingstijl voor Khloé. Die zoektocht resulteerde al snel in korte rokjes en diepe decolletés om haar figuur te benadrukken.

Het tijdschrift People vroeg de drukbezette styliste om een reactie maar voorlopig blijft het stil. Kylie Jenner nam ondertussen styliste Jill Jacobs, de voormalige assistente van Rose, onder de arm. Kendall kiest dan weer voor Mami Senofonte. Ook Kim en Khloé zouden intussen nieuwe stylisten aangeworven hebben.

Back on set w my gorgeous @khloekardashian 😍💯🔥 braid by @justinemarjan | Makeup by @styledbyhrush #STYLEDbyMonicaRose #khloekardashian Een bericht gedeeld door M O N I C A R O S E (@monicarosestyle) op 22 Mrt 2017 om 4:07 PDT