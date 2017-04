“Iemand die mij dood wenste op de sociale media, dat kwam hard aan”

‘Reizen Waes’ meets ‘Het Huis’, zo valt het nieuwe programma van Jan Van Looveren (49) nog het best te omschrijven. ‘Op Weg Met Jan’ lijkt hem nochtans niet op het lijf geschreven: de acteur slash presentator is noch een ervaren reiziger, noch een begenadigd interviewer. En toch spat de emotie van het scherm. “Mijn talent is dat ik heel makkelijk het vertrouwen van iemand win”, zegt Jan. “Ik ben geen zeveraar, ik ben geen zeikerd.”

Het was slechts een kwestie van tijd voor het succesvolle Britse tv-concept ‘World’s Most Dangerous Roads’ via Nederland naar Vlaanderen zou overwaaien. Het idee is dan ook even simpel als geniaal: zet ...