Deze zithouding is niet goed voor je kind

De manier waarop je peuter zit of speelt kan negatieve gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van zijn of haar lichaam. Het Amerikaanse Pediatric Therapy Center (PTC) waarschuwt ouders dan ook voor de gevaren van de ‘W-houding’.

De zogenaamde ‘W-houding’, waarbij het kind op de poep zit met de knieën lichtjes naar elkaar toegebogen en de onderbenen en voeten zich naast de dijen bevinden, kan de ontwikkeling van het kind afremmen en zelfs schade toebrengen. “Na hun tweede levensjaar kan de W-houding een negatieve invloed hebben op hun evenwicht en de sterkte van hun spieren en gewrichten”, staat te lezen in het onderzoek. “In de W-houding hoeven kinderen niet ‘te werken’. Ze moeten geen moeite doen om hun lichaam recht en in balans te houden. Doordat ze hun onderste ledematen meer spreiden, hebben ze een bredere basis om op te steunen. Ze rekenen op hun gewrichten om hen overeind te houden en niet op hun spieren.”

Motorische vaardigheden

Hierdoor ontwikkelen de spieren, en dan vooral de buikspieren, een stuk trager. “En dat heeft dan weer gevolgen voor hun motorische vaardigheden. Om te lopen en te springen heb je nu eenmaal sterke spieren nodig.”

Maar niet alleen de buikspieren hebben te lijden onder de W-houding. “Als het kind deze houding blijft aannemen, kan het ook leiden tot spanning in de beenspieren, enkels en heupen. Een mogelijke dislocatie van de heup wordt daarbij niet uitgesloten.”

Ook de loophouding kan beïnvloed worden door de W-houding. “Door vaak met de voeten naast de dijen te zitten, hebben kinderen de reflex om hun tenen naar binnen te krullen, de zogenaamde Pes adductus. Hierdoor verliezen jonge kinderen vaker het evenwicht en kan hun oriëntatiegevoel in de war geraken.” Daarenboven ontneemt het de peuter ook speelpret. “Bij de W-houding steun je geregeld op een van je handen om niet voorover te vallen. Hierdoor kan het kind maar een hand gebruiken om te spelen.”

De oplossing

“Als je kind weer eens de W-houding aanneemt, maak hem of haar duidelijk dat ze beter een andere houding kunnen aannemen.” Het center verwijst daarbij naar de kleermakerszit of rechtop zitten met beide benen opzij of naar voren. “Als je kind nog niet in staat is om rechtop te zitten, laat de rug dan rusten tegen een stoel of zetel zodat ze kunnen leren wat een goede zitpositie is.”