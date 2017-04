Coely (23) is here to stay. Ze zingt het zelf op haar nieuwe plaat ‘Different Waters’, en ook wij zijn daarvan overtuigd. En niet alleen omdat er vergelijkingen gemaakt worden met Lauryn Hill, want Coely blijft gewoon Coely.

Ze rapte voor het eerst tijdens een workshop in een jeugdhuis. In het begin een tikje verlegen, maar tegen het einde blies ze iedereen weg. Sindsdien is Coely niet meer gestopt met rappen. Al op haar ...