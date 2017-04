Sauber F1 team rijdt vanaf 2018 met Honda-motoren

De Sauber F1 bolide tijdens het raceweekend in Rusland Foto: Sauber F1 team

Vanaf het seizoen 2018 zal McLaren niet langer het enige team zijn dat met Honda-motoren rijdt. Sauber bevestigde vandaag immers dat het vanaf volgend jaar met Honda-motoren rijdt.

De Zwitserse renstal heeft een lange geschiedenis met Ferrari als motorpartner maar daaraan komt nu dus een einde. Er waren al langer geruchten dat Sauber de overstap naar Honda zou maken maar met de bevestiging van vandaag is het eindelijk officieel.

De keuze van Sauber voor de Honda-motor is opmerkelijk, zeker gezien de vele problemen die McLaren dit seizoen al heeft ervaren met de krachtbron van de Japanners. Sauber rijdt dit seizoen niet met de nieuwste Ferrari-motor maar met de krachtbron van vorig jaar. Op het vlak van motorkracht geeft zoiets een serieus nadeel. Aan de Ferrari-motor hangt bovendien een stevig prijskaartje.

Sauber, dat het financieel niet al te breed heeft, zal met de Honda ongetwijfeld een goedkopere motordeal bewerkstelligd hebben. Financiële details over de samenwerking werden echter niet bekendgemaakt, net als dat ook niet is geweten voor hoe lang er een overeenkomst is.

Bij McLaren en Honda zullen ze alvast tevreden zijn met de nieuwe samenwerking. De voorbije weken werd reeds meermaals als pijnpunt aangehaald dat Honda haar problemen moeilijker kan oplossen omdat het slechts één team van motoren voorziet. Daardoor worden er tijdens de tests en races met de Honda-motor minder kilometers afgelegd dan met de motoren van de concurrentie. Zoiets levert uiteraard minder data op, wat het dan weer moeilijker maakt om vooruitgang te boeken.

Voorlopig verandert aan die situatie in 2017 echter nog niets. De vooruitgang en het verhelpen van de vele problemen zal dit jaar nog steeds enkel en alleen van McLaren en Honda moeten komen.

