Maaseik verslaat Roeselare in eerste finaleduel van de play-offs

Brussel - Maaseik heeft zaterdag de beste start genomen in de finale van de play-offs in de EuroMillions Volley League. De Limburgers haalden het in het eerste finaleduel (best-of-five) met nipte 3-2 cijfers van titelverdediger Roeselare. De setstanden waren 25-22, 23-25, 25-19, 22-25 en 15-12.

In het eerste deel van de finale had Maaseik een tiebreak nodig om Roeselare te kloppen. Maaseik en Roeselare troffen elkaar dit seizoen al zes keer: één keer in de Champions Cup, één keer in de bekerfinale, twee keer in de reguliere competitie en twee keer in de play-offs. Beide ploegen wonnen steeds hun thuismatchen en elk team won steeds één keer op neutraal terrein.

Ook nu was de thuisploeg het sterkst, maar daar had Maaseik wel een vijfsetter voor nodig. Hendrik Tuerlinckx, deze week nog verkozen tot beste speler, werd topscorer, maar kon zijn ploeg niet aan de zege helpen. Voor Maaseik was medical joker Ivan Raic opnieuw belangrijk.

Maandag staat het tweede duel al op het programma in Roeselare. De ploeg die het eerst drie wedstrijden wint, wordt de nieuwe landskampioen. Voor Roeselare zou het de vijfde titel op rij zijn; Maaseik was in 2012 de laatste keer de beste van het land.

Bij de vrouwen won Asterix haar tweede thuismatch tegen Oudegem met 3-0 (25-20, 25-13, 25-22).. Als Asterix ook maandag het vierde duel van de finale wint, is de kampioen dan al gekend. Anders zorgt een extra duel op donderdag voor uitsluitsel.