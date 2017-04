Lokeren wint nog eens met ruime cijfers

Sporting Lokeren heeft in een overbodige match in play-off 2 de niet zo talrijk opgekomen thuisfans beloond met een ruime 4-1-zege tegen Eupen. Lokeren springt zo over Eupen en Kortrijk naar de tweede plaats in Groep B, maar telt op vier speeldagen van het einde nog steeds zeven punten achterstand op het ongenaakbare Racing Genk.

Tom De Sutter zette Lokeren al na drie minuten op rozen met een snelle goal. Vlak voor het halfuur verdubbelde Maric de score vanop de stip na een onbestaande strafschopfout op Steve de Ridder. Amper twee minuten later ging de bal aan de overkant op de stip. Enoh tikte Henry Onyekuru aan in de zestien meter en de aanvaller van Eupen ging graag liggen. Luis García faalde niet vanop elf meter.

Lokeren mocht na een best genietbare eerste helft met een 3-1-voorsprong de kleedkamer in. Vlak voor ede pauze strafte De Sutter namelijk matig verdedigen van de bezoekers af met zijn tweede van de avond.

In de tweede helft verdiende Eupen de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. Het was uiteindelijk Guus Hupperts die de match in de 71e minuut helemaal dood deed door een prima voorzet aan de tweede paal voorbij Hendrik van Crombrugge te schuiven. In de slotminuut miste Onyekuru nog de 4-2.

De Lokeren-fans die waren komen opdagen konden tevreden naar huis. Maar echt dromen van de finale van play-off 2 zullen ze niet doen.