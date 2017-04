Geen finale in Stuttgart voor Sharapova bij haar comeback

Maria Sharapova is er niet in geslaagd haar vierde overwinning op rij te boeken sinds haar dopingschorsing. De Russin verloor van Kristina Mladenovic (WTA 19) in de halve finales van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/710.900 dollar). Na 2 uur en 39 minuten haalde de Française het met 3-6, 7-5 en 6-4.

In de finale wacht Mladenovic een duel met ofwel het Roemeense vierde reekshoofd Simona Halep (WTA 5) ofwel de Duitse Laura Siegemund (WTA 49). De Française is toe aan haar zesde finale (in het enkel) op het WTA-circuit. Begin februari pakte ze in het Russische Sint-Petersburg haar tot nog toe enige WTA-titel.

Sharapova, die in Stuttgart een wildcard kreeg, veroverde haar 35e en laatste titel in mei 2015, toen ze in Rome de Spaanse Carla Suarez Navarro in de finale klopte. In 2012, 2013 en 2014 pakte Sharapova de toernooizege in Stuttgart.

Foto: EPA

Foto: AFP

Foto: EPA