Geen bondscoach van Nederland, maar wel een titel voor Henk ten Cate

Henk ten Cate heeft een heftige week afgesloten met een groot feest. De Amsterdamse trainer verzekerde zich zaterdag met Al Jazira van het kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploeg van Ten Cate won met 5-0 bij Hatta, vooral dankzij een hattrick van Ali Ahmed Mabkhout.

Met nog twee wedstrijden te gaan, heeft Al Jazira nu tien punten voorsprong op Al Ahli dat niet verder kwam dan 2-2 tegen Sharjah. De club uit Abu Dhabi werd zodoende voor de tweede keer in de geschiedenis kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Ten Cate werkt sinds begin 2016 bij Al Jazira, dat destijds in de onderste regionen van de ranglijst bivakkeerde. Anderhalf jaar later is de club kampioen. De 62-jarige trainer dacht begin deze week na een gesprek met KNVB-directeur Hans van Breukelen de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, maar trok zich terug toen bleek dat ook Dick Advocaat in beeld is.