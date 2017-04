Porte en Yates delen tik uit aan Froome, Armée verovert definitief bergtrui in Romandië

Simon Yates heeft de koninginnenrit in de Ronde van Romandië gewonnen. De Brit van Orica haalde het op de slotklim in een sprintje met twee van Richie Porte. De Australiër had even daarvoor Chris Froome genadeloos uit het wiel gekletst. De Tour-winnaar verloor vandaag 1 minuut 15 seconden. Yates gaat zondag als leider de slottijdrit in. Onze landgenoot Sander Armée verzekerde zich zaterdag definitief voor het tweede jaar op rij van de bergtrui.

De vierde etappe van de Ronde van Romandië leidde het peloton over 163,5 kilometer van Domdidier naar Leysin. Onderweg stonden er vier gecategoriseerde klimmetjes - drie van eerste categorie, eentje van tweede categorie - op het programma. Allemaal in het tweede deel van de etappe. De aankomst lag bovenop de slotklim naar Leysin (eerste categorie). De koninginnenrit van deze Ronde van Romandië, zonder meer.

Gelukkig was het Zwitserse zonnetje deze keer van bij de start aanwezig. Gelukkig maar, want lde sneeuw lag in dikke pakken langs de kant van de weg en het peloton had de voorbije dagen al genoeg afgezien van de koude. Onze landgenoot Sander Armée (Lotto-Soudal) had een voorsprong van 15 punten in het bergklassement op Simon Yates en wist dat hij opnieuw deel zou moeten uitmaken van de vroege vlucht om zijn bergtrui te kunnen behouden. Het was dan ook geen verrassing dat Armée er als de kippen bij was om van in het begin mee te gaan in de ontsnapping. Ook zijn ploegmakkers Thomas De Gendt en Tosh Van der Sande trokken mee op avontuur om Armée definitief in de bergtrui te helpen. Met succes. Armée rondde als eerste de top van de Jaunpass en de Saanenmöser en kwam als tweede boven op de Col du Pillon. Voldoende om voor het tweede jaar op rij zeker te zijn van de roos-blauwe bergtrui in de Ronde van Romandië.

Acht koplopers (Simon Yates, Daniel, Buchmann, Clarke, Taaramäe, Kochetkov, Cherel en Armée) begonnen aan de slotklim (5,4 kilometer aan gemiddeld 6,5%) naar Leysin. Maar ze kregen al snel het gezelschap van een indrukwekkende Richie Porte. De Australiër van BMC sprong in één ruk vanuit het peloton naar de koplopers. Chris Froome kon niet anders dan lijdzaam toezien hoe zijn voormalige ploegmakker hem moeiteloos achterliet. Tourwinnaar Froome kende een slechte dag en kon zelfs het tempo van de achtervolgende groep niet volgen.

Voorin vond een beresterke Porte een bondgenoot in de Brit Simon Yates (Orica). Met zijn twee reden ze gezwind naar de laatste rechte lijn. Porte begon de sprint op kop, maar werd makkelijk geremonteerd door Yates. De ritzege en de leiderstrui is voor Yates, Porte moet tevreden zijn met de tweede plaats. Maar met een tijdrit morgen op de slotdag maakt hij een uitstekende kans om de eindzege te pakken. Bovendien deelde hij een mentale tik uit aan Chris Froome, die 1 minuut 15 seconden verloor.

Rituitslag

1. Simon Yates (GBr/ORS) de 163.5km in 4u10:03 (gem. 39.23215km/u)

2. Richie Porte (Aus/BMC) op 0:00

3. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:30

4. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:43

5. Rigoberto Uran (Col/CDT) 0:52

6. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:52

7. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:52

8. Louis Meintjes (ZAf/UAD) 0:52

9. Damien Howson (Aus/ORS) 0:52

10. David Gaudu (Fra/FDJ) 0:52

Klassement

1. Simon Yates (GBr/ORS)

2. Richie Porte (Aus/BMC) op 0:19

3. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:38

4. Fabio Felline (Ita/TFS) 0:44

5. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 0:53

6. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:56

7. Bob Jungels (Lux/QST) 0:56

8. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:58

9. Damien Howson (Aus/ORS) 0:59

10. Jesus Herrada (Spa/MOV) 0:59

