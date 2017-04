Belgische vrouwen kennen hun opponentes in eerste ronde in Rabat

Elise Mertens (WTA 65), Yanina Wickmayer (WTA 72), Kirsten Flipkens (WTA 93) en Maryna Zanevska (WTA 116) kennen hun tegenstandsters in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar).

Mertens werd bij de loting gekoppeld aan Pauline Parmentier (WTA 64). De Belgische nummer één keek de Française al één keer in de ogen op het WTA-circuit. In 2015 trok Mertens in het Mexicaanse Victoria met tweemaal 6-3 aan het langste eind. Mertens is momenteel nog aan de slag in het Turkse Istanboel. Daar treedt ze zaterdagavond in de halve finales aan tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 33). De Limburgse wist zich samen met de Amerikaanse Nicole Melichar eveneens te plaatsen voor de finale van het dubbelspel.

Wickmayer botst op de Russin Ekaterina Makarova (WTA 43). ‘Wicky’ leidt met 2-1 in de onderlinge confrontaties. Vorig jaar was ze op Roland Garros met 2-6, 6-2 en 6-2 te sterk voor de Russin. Overleeft Wickmayer de eerste ronde, dan wacht daarna het Russische topreekshoofd Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16) of een qualifier.

Flipkens treft de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 71). Bij de vorige ontmoetingen stonden beide speelsters elk eenmaal in het winnende kamp.

Met de Australische Daria Gavrilova (WTA 27) ontmoet Zanevska het derde reekshoofd. Ook in hun onderlinge confrontaties staat het 1-1. In de tweede ronde kan Zanevska op Mertens botsen, mits succes van beide Belgen.