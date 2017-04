Kankerpatiëntje (10) dat danst op haar ziekbed ontroert de hele wereld

De 10-jarige Darly Leviante uit Chili mag dan wel strijden tegen een agressieve hersentumor, toch probeert het meisje met een lach in het leven te staan. Zo heeft een video met enkele danspasjes van op haar ziekbed de harten gestolen van duizenden kijkers.

In oktober vorig jaar konden de dokters haar hersentumor vaststellen. Sindsdien probeert ze ondanks haar ziekte positief in het leven te staan. Zo stuurt ze meermaals inspirerende berichten naar andere zieke kinderen om hen een hart onder de riem te steken. “Geef niet op, blijf gelukkig en vergeet niet om te lachen”, laat ze daarin onder meer weten.

Het dansje van de kankerpatiënte kwam mee tot stand door de ‘Clowntagiosos’, een groep dokters die zich in het ziekenhuis van Puerto Montt voordoen als cliniclowns. “Ze heeft een ongelofelijke wilskracht en laat iedereen zien dat we optimistisch moeten blijven”, aldus dokter ‘Pinika’, een van de cliniclowns.

Kracht van muziek

Ook Luis Fonsi, de zanger van het lied waarop Leviante danste, heeft de beelden intussen gezien. Via Instagram liet de man weten dat hij in tranen naar de video heeft gekeken. “Dit is de kracht van muziek”, stelt hij in zijn bericht. “Dit toont aan wat echt de belangrijkste zaken zijn in het leven: gezondheid, liefde, geloof en familie.”

De ouders van Leviante hebben momenteel te kampen met financiële problemen, wat de behandeling voor hun dochter enorm bemoeilijkt. Daarom heeft de familie besloten om verscheidene liefdadigheidsevenementen op te starten om geld in te zamelen. De virale video die de cliniclowns online plaatsten, kan daarbij helpen. Sinds de publicatie hebben immers al meer dan vijf miljoen kijkers de ontroerende beelden gezien.