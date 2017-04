Zo weersta je aan de verleidingen in de supermarkt

Kleurrijke verpakkingen en mooi uitgestalde producten: het is niet gemakkelijk om aan de verleidingen van een supermarkt te weerstaan. Wie toch een poging wil wagen, kan zich maar beter wapenen met een boodschappenlijstje, maar hoe begin je daar nu precies aan?

Kortingsbonnen

Elke week puilt de brievenbus uit met reclameblaadjes, gevuld met aantrekkelijke aanbiedingen. Neem je tijd om de folders even door te nemen en noteer de producten die je interesseren. Zitten er kortingsbonnen bij? Knip deze dan uit en maak ze met behulp van een paperclip vast aan je boodschappenlijstje.

Krijg je geen reclamefolders in de bus? Surf dan even rond op het wereldwijde web. Tal van websites verzamelen wekelijks de promoties van verschillende supermarkten en laten je toe om kortingsbonnen te printen of te downloaden op je smartphone.

Het digitale tijdperk

Verlies je geregeld eens je boodschappenlijstje? Laat het papier dan achterwege en maak een lijstje op je smartphone of tablet. In de appstore kan je tal van (gratis) applicaties vinden die je helpen bij het maken van een boodschappenlijst. Je kan de digitale lijst updaten, producten weer verwijderen en zelfs prijzen en hoeveelheden toevoegen. Sommige apps plannen zelfs de ideale looproute op basis van je boodschappenlijst in je favoriete supermarkt. Ideaal voor vrouwen en mannen die liever niet te veel tijd spenderen in de supermarkt.

Honger

Met een hongerige maag naar de supermarkt rijden, is vragen om een overvolle winkelkar. Wie honger heeft, laat zich maar al te vaak verleiden door zoetigheden en andere producten die helemaal niet op je boodschappenlijstje staan. Gevolg? Een dure rekening aan de kassa en een kofferbak vol met producten die je eigenlijk niet echt nodig hebt.

De inventaris

Maak net voor je met je lijst (of smartphone) naar de supermarkt holt, nog even een rondje langs je voorraadkasten. Kijk wat je nog allemaal in huis hebt en bereken hoeveel maaltijden je deze week wil klaarmaken. Ligt er nog wat kaas in de frigo? Probeer dan een gerecht te bedenken waarin je die kaas kan verwerken. Op die manier kan je enkele euro’s besparen en voorkom je dat de producten in je frigo of voorraadkasten bederven.