Zware aardbeving op de Filipijnen

Een zware aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter heeft vrijdagnacht het zuiden van de Filipijnen door elkaar geschud.

Vele gebouwen op de eilandengroep in Zuidoost-Azië liepen schade op. Duizenden mensen vluchtten uit hun huizen de straat op. Volgens de eerste informatie van de hulpdiensten vielen er geen doden noch gewonden. De autoriteiten gaven een tsunamiwaarschuwing, die na enkele uren werd opgeheven.

Het epicentrum van de aardschok bevond zich volgens het Filipijns centrum voor vulkanologie en seismologie ongeveer 53 kilometer ten westen van de stad Sarangani. In de stad General Santos stortte een gebouw in. In een shoppingcenter kwam het dak naar beneden.

De Filipijnen liggen langs de Gordel van Vuur, een gebied rondom de Grote Oceaan met zowel actieve als slapende vulkanen. Daar gebeuren wereldwijd 90 procent van alle aardbevingen. De laatste beving met een magnitude van 7,1 kostte in oktober 2013 aan meer dan 220 mensen het leven. In Juli 1990 stierven op het eiland Luzon bij een aardbeving met een kracht van 7,8 op de Schaal van Richter meer dan 2.400 mensen.