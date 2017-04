Europese leiders beginnen aan Brexit-top

De Europese Unie moet de komende twee jaar verenigd blijven in de Brexit-onderhandelingen. Dat heeft Europees president Donald Tusk zaterdagochtend beklemtoond voor aanvang van een top waar de leiders van de 27 lidstaten de bakens gaan uitzetten voor de onderhandelingen over de Britse uitstap.

Een maand nadat Londen formeel de echtscheidingsprocedure aanvroeg, verzamelen de leiders van de 27 overige lidstaten zaterdag in Brussel om de richtsnoeren voor de onderhandelingen vast te leggen. Ondanks de interne verdeeldheid op tal van andere domeinen verliep de voorbereiding van de Brexit tot dusver in een sfeer van eenheid en consensus.

"Dit is uniek en ik heb er vertrouwen in dat het ook zo zal blijven", zo blikte Tusk vooruit naar twee jaar van intense en complexe onderhandelingen. Hij onderstreepte dat het behoud van de Europese eenheid ook in het belang van Groot-Brittannië is. Elke lidstaat moet immers instemmen met het eindresultaat. "Alleen zo kunnen we de onderhandelingen tot een goed einde brengen."

Streep door rekening Britten

Tusk beklemtoonde dat de EU ook na de Brexit een "nauwe en sterke relatie" met Groot-Brittannië wil behouden. Maar vooraleer de toekomstige samenwerking en handelsrelaties aan te snijden, moeten beide partijen het volgens Tusk eerst eens raken over de voorwaarden van de boedelscheiding. Een streep door de rekening van de Britse regering, die parallel al gesprekken over een handelsakkoord wou aanvatten.

De vrijwaring van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en Britse burgers op het vasteland is voor Tusk de belangrijkste prioriteit. "We hebben stevige garanties nodig voor alle burgers en hun gezinnen die getroffen worden door Brexit", onderstreepte hij. Tusk gaf mee dat de Commissie al een "precieze" en "gedetailleerde" lijst heeft opgemaakt met alle rechten die beschermd moeten worden.