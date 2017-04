Berlusconi belandt in ziekenhuis na val

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi is na een val in een ziekenhuis in Milaan behandeld. Een wonde aan de lippen is met enkele steken dichtgenaaid, aldus de Italiaanse media.

‘Niets ernstigs, het gaat maar om een bagatel’, zei Berlusconi’s dokter Alberto Zangrillo aan het persagentschap Ansa. De 80-jarige mediamagnaat ging vrijdagavond met zijn kinderen uit eten in Portofino aan de Italiaanse Rivièra, is daarna uitgegleden en gevallen. Partijvriend Massimo Mallegni zei op een bijeenkomst van Forza Italia, waaraan de partijvoorzitter zaterdag oorspronkelijk zou deelnemen, dat Berlusconi het ziekenhuis in de loop van zaterdag mag verlaten.