Tom Boonen wint afscheidskoers in ‘Tom says Thanks’

Mol - Met het criterium ‘Tom says Thanks’ aan het Zilvermeer van Mol werd zaterdag afscheid genomen van Tom Boonen als profwielrenner. Samen met zijn collega’s deed Boonen mee aan zijn laatste wedstrijd. Als kers op de taart kroonde hij zich tot winnaar.

Een indrukwekkend rijtje (ex-)wereldtoppers, met onder anderen wereldkampioen Peter Sagan, Kwiatkowski, Belgisch kampioen Philippe Gilbert en Cipollini, kwamen zaterdag aan de start van het criterium om afscheid te nemen.

Om 15 uur begonnen de ex-profs aan hun wedstrijd. Na een kleine 40 minuten racen kwam Johan Museeuw in een millimetersprint met Erik Zabel als eerste over de meet. Ballan vervolledigde het podium, Kevin Hulsmans eindigde als vierde. Na afloop blikte ‘De Leeuw Van Vlaanderen’ terug op de carrière van Tom Boonen. “Hij was een nog grotere renner dan mezelf en vandaag staat er nog geen nieuwe Boonen klaar.”

Kleurrijke finale

Een goede twee uur later, om 17.20 uur, was het de beurt aan Boonen zelf en een samengesteld peloton van het huidige wielrennersgild. Vader André floot de wedstrijd op gang.

Boonen nam plaats op de eerste rij en maakte in die positie, geflankeerd door onder andere Pozzato en wereldkampioen Sagan, de eerste ronde vol. Bert De Backer gooide een eerste bommetje en kreeg Jürgen Roelandts, Kenny Dehaes en Petr Vakoc mee in zijn wiel. Ook Pieter Serry repte zich naar de kopgroep maar Peter Sagan bracht de hele meute weer bij elkaar.

Het sein dan voor Tom Boonen himself om te gaan aanvallen met Gilbert in zijn spoor maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Op 12 ronden van het einde versnelde Boonen opnieuw. Nu ging Maarten Wynants mee maar ook die vlucht was geen lang leven beschoren. Met nog zes ronden te rijden muisde Gilbert er vanonder. Sagan repte zich in een mum van tijd naar de Belgische kampioen. Kittel overbrugde de kloof net als Boonen en Pozzato. Deze vijf kleurden ook de finale want vanuit de grote groep kwam er geen georganiseerde tegenreactie meer. In de voorlaatste ronde ging Boonen ervandoor en kwam hij als eerste over de finishlijn. Sagan en teamgenoot Marcel Kittel vervolledigden het podium, Gilbert en Filippo Pozzato vielen net naast de top drie.

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar G-Sportfonds en vzw Bijs, twee goede doelen die Boonen na aan het hart liggen.