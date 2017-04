Hoog bezoek op de redactie: Chloë en Magali Szpyt kwamen hun kookboek ‘Bowl Food’ voorstellen. Voor een keer draaiden we de rollen van Kleine Kost om: de zusjes mochten niet beoordelen , maar werden deze keer beoordeeld.

Hoeveel kookpotjes ze krijgen? Dat ontdekt u in het filmpje. Wie niet kan wachten om te proeven kan zelf aan de slag gaan met enkele receptjes dit weekend in Sjiek, en natuurlijk met het boek ‘Bowl Food’ verkrijgbaar in de boekenwinkel.

