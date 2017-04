Topmodel Gigi Hadid kiest voor ‘betaalbare schoenen’

De zusjes Gigi (22) en Bella (20) Hadid hullen hun strakke lichamen het liefst in peperdure designermerken. Maar toch is het Britse schoenenmerk ‘Dr. Martens’ erin geslaagd om de zusjes voor zich te winnen met een stoere laars van ‘amper’ 170 euro.

In tegenstelling tot haar stijlvolle joggingspakje van 4.000 euro gooit topmodel Gigi Hadid het deze keer over een andere boeg. De Amerikaanse is helemaal weg van de zogenaamde ‘Corelia boots’, een stoere laars met velcro van het Britse merk ‘Dr. Martens’. Kostprijs? ‘Amper’ 170 euro, een peulenschil in vergelijking met haar andere outfits.

Ook haar jongere zusje Bella is helemaal gek op de comfortabele schoenen en laat zich geregeld fotograferen met een afwisselend zwart en wit exemplaar. Ook interesse? Je kan de schoenen hier kopen.