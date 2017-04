Genieten dit weekend: zaterdag 15 graden, zondag stijgt kwik tot 20 graden

Brussel - Het blijft zaterdag droog, waarbij de dag op vele plaatsen begint met brede opklaringen, later ontwikkelt er zich vrij veel bewolking. Het wordt iets zachter met maxima van 9 tot 12 graden in de Ardennen en tussen 12 en 15 graden elders, zo meldt het KMI.

‘s Avonds verdwijnt de stapelbewolking en klaart het uit. In de loop van de nacht verschijnen er hoge sluierwolken vanaf de Franse grens. De minima liggen net boven het vriespunt in de Ardennen en rond 4 of 5 graden in de andere streken.

Zondag begint met brede opklaringen. In de loop van de dag komt er stilaan meer hoge bewolking, maar het blijft nog droog tot de avond. Zondagnacht trekt een regenzone vanuit Frankrijk het land in. Met een stevige zuiden- tot zuidoostenwind wordt het gevoelig zachter. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Ardennen en 20 graden in de Kempen.

Begin volgende week wordt wisselvallig weer, met buien en maxima van 10 tot 15 graden voorspeld.

Het KMI waarschuwt tot slot zaterdag voor CO-vergiftiging. De huidige weersomstandigheden zijn hierbij ongunstig voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen. Symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken kunnen een gevolg van CO-intoxicatie zijn.