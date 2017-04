Zoon van bekendste stellingbouwer van het land opent danscafé

Zaterdag opent Dylan Van den Brande in een villa aan de Durme tapasbar en danscafé Kaai31. Hij is de zoon van Kontrimo-baas Michel, bekend van het VIER-programma ‘The Sky is the Limit’.

“Kaai31 wordt overdag een rustige tapas- en zomerbar met terras”, legt Dylan (24) uit. “Op vrijdag- en zaterdagavond wordt het interieur omgeturnd tot danscafé.”

De villa op het Kaaiplein tussen de atletiekpiste en de Durme in Hamme herbergde in de jaren zeventig en tachtig de scouts en werd daarna een taverne, onder de noemer The Villa en later Sunset. “De jongste weken hebben we hier bergen werk verzet om het pand zowel aan de buiten- als aan de binnenkant de uitstraling te geven van een zuiderse villa. Binnenin hebben we het tussenplafond verwijderd om een open ruimte te creëren. Overdag zijn de spots en de discobar in de tapasbar niet te zien, maar ‘s avonds toveren we de ruimte om tot een discotheek. De ligging van Kaai31 is ideaal voor beide invullingen. We beschikken over een schitterend terras met uitzicht op de Durme. Hier kunnen mensen tot rust komen. Buiten installeren we een strandbar. Voor de uitbating van het danscafé ‘s avonds is de omgeving ook ideaal, omdat we op deze afgelegen plek geen schrik moeten hebben van hinder voor buren.”

Ruim twee jaar geleden opende Dylan aan de Houtbriel in Sint-Niklaas de loungeclub Levels. “Ik heb de drive om ook deze nieuwe zaak in Hamme uit te bouwen. Van woensdag tot en met zondag zijn we vanaf 16 uur geopend. Klanten kunnen hier genieten van lekkere drankjes en tapas, die samen een diner kunnen vervangen. De dansavonden op vrijdag en zaterdag werken we uit in thema’s.”

Papa Michel Van den Brande is fier op de realisatie. “Dylan is geboren voor de horeca”, zegt Michel. “Hij heeft zeven maanden bij ons in de stellingbouw gewerkt, maar wil zich liever uitleven in de horeca.”

Kaai31 opent zaterdag 29 april om 20 uur de deuren voor het grote publiek. Zondag is Louis Talpe aanwezig als speciale gast.