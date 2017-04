“Turkse maffia jaagt in België op gülenisten”

In België verschuilen zich drie mannen die vanwege hun banden met de beweging van Fethullah Gülen opduiken op de terreurlijst van de Turkse overheid. “Zij lopen het risico ontvoerd te worden”, zegt de advocaat van een van de mannen.

De Turkse overheid beschikt over een online raadpleegbare lijst waarop honderden namen staan van terreurverdachten. Sinds afgelopen zomer zijn daarop naast leden van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK ettelijke tientallen namen opgedoken van (gewezen) functionarissen van de beweging van prediker Fethullah Gülen. Zij worden door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk gehouden voor een poging tot staatsgreep tegen zijn regime.

De klopjacht die sindsdien is losgebarsten – en die deze week nog leidde tot de arrestatie van meer dan duizend gülenisten – strekt zich uit tot ver buiten de Turkse landsgrenzen. In België verblijven vandaag drie mannen die op de Turkse terreurlijst staan. De Standaard kent hun namen en functies, maar kan die om veiligheidsredenen niet publiceren. Een van hen was al maanden niet meer in Turkije geweest, toen hij er in de nasleep van de coup plots zijn naam zag opduiken.

De Turkse overheid diende in België al zeven "verzoeken tot uitlevering" in voor mensen die "vermeende banden hebben met de Gülen-beweging en/of de coup­poging van 15 juli 2016". Zes daarvan dateren intussen al van de herfst van vorig jaar. Het heeft er alle schijn van dat de Belgische justitie de verzoeken van de Turkse overheid op de lange baan schuift. "

Beloning

De Turkse overheid bewandelt intussen ook andere paden. Iedereen die op de terreurlijst opduikt, heeft een prijs op zijn hoofd. De drie mannen die in België ver­blijven, staan op de grijze lijst. Al wie informatie kan aanleveren die tot hun arrestatie leidt, mag zich verwachten aan beloningen tot 300.000 Turkse lira – zo’n 77.000 euro. Cruciale info over namen op de rode lijst, waaronder die van Fethullah Gülen zelf, leveren geldsommen op tot meer dan een ­miljoen euro.

"Onze cliënt loopt een groot risico op ontvoering naar Turkije, waar hij geen enkele kans maakt op een eerlijk proces", zegt ad­vocaat Johan Heymans, die een van de drie mannen verdedigt. "Wij beschikken over documenten waaruit glashelder blijkt dat de Turkse maffia jacht maakt op aanhangers van Gülen in België."

"Door zulke hoge geldsommen uit te reiken als be­loning, zet Turkije criminele organisaties en zelfs gewone burgers ertoe aan om namen op de lijst op te sporen en te ontvoeren – ook in het buitenland", zegt Ibrahim Anaz, directeur van de Belgisch-Turkse organisatie Betiad. "De staat motiveert hen om criminele feiten te plegen. Voor de meesten op de lijst, zoals de drie mannen die in België verblijven, is nooit enig officieel aanhoudingsbevel door een rechter uitgevaardigd."