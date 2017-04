“Wat opvalt is dat kleinere gemeenten nu willen fuseren om een fusie met een grotere stad te voorkomen”

We leven in een complexe maatschappij met veel tegengestelde individuele en groepsbelangen. Daarbovenop komt de interne Vlaamse staatshervorming waarbij de provincies hun persoonsgebonden bevoegdheden verliezen.

We hebben het dan over welzijn, onderwijs en cultuur. Die bevoegdheden worden overgeheveld naar enerzijds het Vlaamse en anderzijds het lokale niveau. Het houdt in dat de gemeenten steeds meer bestuurskracht nodig hebben om dit alles te beheersen. Maar de meeste gemeenten zijn te klein en daardoor ook financieel te beperkt om alle nodige specialisten in eigen huis te hebben en zo te zorgen voor een goede dienstverlening voor hun inwoners.

Om dit probleem te ondervangen, bood gouverneur Herman Reynders de provinciale administratie aan als ‘back office’ voor de gemeenten. Die hadden er geen oren naar. Hun alternatief is samenwerkingsverbanden. En nu denken steeds meer gemeenten er aan om nog een stap verder te gaan en te fuseren. Wat daarbij opvalt is dat kleinere gemeenten nu willen fuseren om een - later eventueel verplichte - fusie met een grotere stad te voorkomen. Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode fuseren om vooral niet met Genk te moeten fuseren. Dit is geen goede evolutie.

Overal in Europa winnen steden aan belang. Men ziet ze als de motor van vernieuwing en creativiteit waar onze samenleving grote nood aan heeft, ze kunnen een hele regio economisch op een hoger niveau tillen. Het is vanuit deze invalshoek dat Het Belang van Limburg en TV Limburg samen twee weken lang nagingen wat een fusie van Hasselt met Genk - of omgekeerd indien u dat liever hoort - zou kunnen betekenen voor he hele provincie. Want met 140.000 inwoners zou het meteen de derde stad van Vlaanderen worden. De voordelen zijn legio: meer financiële, economische en administratieve slagkracht, een nog betere dienstverlening en een krachtigere stem in Brussel.

Tijdens een debat waarvan u de neerslag vandaag in deze krant kunt lezen en zondagvoormiddag op TVL kunt zien, stelden de burgemeesters Wim Dries en Nadja Vananroye dat ze een fusie niet uitsluiten, maar eerst nog meer willen samenwerken. Vrij vertaald: een fusie is niet voor morgen. Nu, dat is misschien ook niet nodig. Een eerdere studie in opdracht van uw krant naar het verplaatsingsgedrag van de mensen, toonde aan dat ze naar acht steden gaan. Het zou dan ook voor de hand liggen dat rond deze steden zich acht Limburgse gemeenten zouden vormen met elk 60 tot 120.000 inwoners. Wanneer we over 120.000 inwoners spreken, dan hebben we het uiteraard over Hasselt en Genk. De twee zijn elk sterk genoeg om op zich een economische motor te zijn. Wanneer ze daarna ook nog eens intens willen samenwerken, doet de hele provincie daar haar voordeel mee.