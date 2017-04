Hubo Limburg United is er vrijdagavond in geslaagd om een vervolg te brengen aan de schitterende wedstrijd van afgelopen woensdag. Deze keer ging Willebroek voor de bijl in de Alverberg. Het werd 83-67.

Na een minder goede eerste helft walste United in het derde quarter over Kangoeroes. Met een sterke defense en verschillende dunks in NBA-stijl werden de supporters opnieuw mooi verwend.