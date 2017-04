Jonge man met oudere vrouw: de Limburgse Macron-koppels

Beringen / Maaseik - Zij is 61, hij 41. Olga Lippens uit Paal (Beringen) is twintig jaar ouder dan haar vriend David. Een rijpe dame met een jongere man. Net als de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron (39) en zijn vrouw Brigitte Trogneux (64). “Schoon koppel. Dat nieuws trof mij”, reageert Olga. “Meestal is het andersom. Je hoort ook wel eens over oudere vrouwen die bewust op zoek gaan naar een jongere man: de cougar, zoals ze zeggen. Maar bij mij was het helemaal niet de bedoeling. Bij ons ging het spontaan. Het overkwam ons.”

“Ik kan toch niets beginnen met een vrouw die even oud is als mijn moeder?” Dat was David zijn bedenking toen hij verliefd werd op zijn twintig jaar oudere collega Olga. “Maar toen bleek ...