Handcarwashes in opmars en in opspraak: “Draaischijven voor uitbuiting en mensenhandel”

Hasselt -

Tien jaar geleden vond je ze haast nergens, maar vandaag lijkt de opmars van de handcarwash - waar uw wagen voor een habbekrats manueel wordt gewassen - niet meer te stuiten. Met meer dan 300 handcarwashes in Vlaanderen is de sector uitgegroeid tot een miljoenenindustrie, bijna volledig in handen van buitenlandse ondernemers. Grote verliezer zijn de uitbaters van de traditionele carwashes, die juridische stappen plannen. “Heel wat handcarwashes zijn draaischijven van zwartwerk en mensenhandel, maar de overheid laat betijen.” Diezelfde overheid zou nu toch aan een plan werken om de misbruiken in de sector aan te pakken.