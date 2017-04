OCMW Sint-Truiden nodigt Borgloon uit voor fusie

Sint-Truiden / Borgloon - De OCMW-voorzitters van Sint-Truiden en van Borgloon starten gesprekken op voor de oprichting van een gezamenlijk zorgbedrijf. Daarin bundelen ze de diensten die ze nu al aanbieden zoals ouderenzorg en kinderopvang. Samen hebben ze dan 700 medewerkers in dienst. “Iedereen laat maar allerlei ballonnen op over fusies van gemeenten, maar niemand denkt eraan dat je ook OCMW’s kan fusioneren en zo de bewoners veel beter kan bedienen”, zegt initiatiefnemer Pascal Monette (Open Vld). “We kunnen zo een van de grootste spelers in de zorgsector van Zuid-Limburg worden.”

Pascal Monette is als groothandelaar in groente en fruit en marktkramer een ondernemer in hart en nieren. Die ondernemingszin wil hij nu ook toepassen in de zorg en hij komt met een zeer opvallend plan. ...