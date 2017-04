Onze bingetip ‘The Man in the High Castle’: Clarkson en de nazi’s

250 miljoen, zoveel legde Amazon waarschijnlijk op tafel om de ‘Top Gear’-presentatoren na Jeremy Clarksons ontslag bij de BBC weg te kapen. ‘The Grand Tour’ moest dan ook het paradepaardje worden, maar het eerste seizoen is meer dravende pony dan bronstige hengst. Akkoord: de auto’s brullen luider en de stunts zijn spectaculairder dan ooit, maar de grappen van de drie heren waren ook nog nooit zo belegen. Hopen dat het steeds sneller aanracende tweede seizoen weer de juiste balans tussen kolder en pk’s vindt die ‘Top Gear’ net zo top maakte.

Het concept van ‘The Man In The High Castle’ - naar een boek van scifiauteur Philip K. Dick, waarin de Duitsers en Japanners WO II winnen en de VS onder mekaar verdelen - was alvast prikkelend genoeg voor een tweede seizoen, met een derde onderweg. Helaas kunnen het acteerwerk en de uitwerking van dit soms aardedonker verhaal beter. Al lijkt deze diesel vanaf seizoen twee in een hogere versnelling te raken.

Ook best met mate gebruiken: ‘Goliath’, het ietwat clichématige rechtbankdrama waarin een aan lager wal geraakte advocaat het opneemt tegen zijn kwaadaardige voormalige advocatenkantoor. Billy Bob Thorntons geweldige vertolkingen van de ongewassen en onbehouwen Billy McBride vormen de mantel die het flinterdunne en cartooneske verhaaltje met hopen liefde bedekt.