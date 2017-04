Limburgse politici wijzen fusie Hasselt-Genk af

Hasselt / Genk -

De Limburgse politieke geesten zijn nog lang niet rijp voor een fusie Hasselt-Genk. De meest uitgesproken tegenstanders zijn Patrick Dewael (Open Vld) en Steven Vandeput (N-VA). Voor Tongenaar Dewael hangt de slagkracht van Limburg in Brussel niet af van de grootte van de steden, maar van de politici zelf. Hasselaar Vandeput wil onder geen beding een fusie Hasselt-Genk. Alleen als het kiezen is tussen de pest en de cholera, dan gaan partijbonzen Wouter Beke (CD&V) en Peter Vanvelthoven (sp.a) toch overstag. Dat blijkt uit ons kopstukkendebat over de fusie Hasselt-Genk.