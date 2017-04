Erfgoeddag in landbouwmuseum in Uikhoven

Uikhoven

Maasmechelen - Ter gelegenheid van Erfgoeddag heeft Ivo Smeets de deuren van zijn landbouwmuseum in Uikhoven opengezet voor het grote publiek.

Zondag 23 april was het al van vroeg in de morgen over de koppen lopen ten huize van Ivo Smeets aan de Pastoor Goosenslaan in Uikhoven. Naar jaarlijkse gewoonte stelde Ivo zijn landbouwmuseum open voor het grote publiek tijdens de erfgoeddag. Ieder jaar heeft hij veranderingen aangebracht in zijn collectie van oude spullen uit grootmoeders tijd. Je kan er onder meer een oude huiskamer, oude machines en tractoren bewonderen. Dit jaar stonden heel wat unieke exemplaren tentoongesteld op de binnenkoer. Er kwamen weer meer dan 1000 geïnteresseerden een kijkje nemen in Uikhoven.