25-jarig jubileum van Het Pand in Zonhoven

Zonhoven - Op 1 april 1992 opende Het Pand, serviceflats, nu assistentiewoningen, haar deuren. Dit zilveren jubileum werd feestelijk gevierd door alle bewoners. Het feest ging vrijdagnamiddag 28 april door in de polyvalente ruimte van het woonzorgcentrum H. Catharina.

Waar eens het generalaat en de kapel van de zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid stond werd het mooie verblijfscomplex voor de nog zelfstandige, mobiele ouderen gebouwd.

Na het nemen van een groepfoto in de tuin werden alle aanwezige bewoners verwelkomd door de directie en uitgenodigd op de receptie.

Directeur Sebastien Dudal schetste in zijn toespraak de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van 25 jaar geleden. Hij loofde en dankte de aanwezigen voor de vriendschappelijke en gezellige samenhorigheid die er in Het Pand heerst.

Zuster Amandina, voormalig hoofdverpleegkundige, was er van het eerste uur in 1992 bij. Als langst wonende bewoonster werd zij in de bloemetjes gezet. Nadien konden alle aanwezigen aan de prachtig aangeklede tafels aanschuiven voor een feestelijke maaltijd.

De namiddag werd opgeluisterd met een optreden van de Daltongang, 6 muzikanten en zangers, die liedjes brachten uit de oude doos waar iedereen bij meezong.

Het werd voor alle bewoners van Het Pand een zoveelste aangename en gezellige namiddag.