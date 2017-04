Katholieke organisatie die massaal babylijkjes dumpte wil Iers ziekenhuis overnemen: razernij bij artsen

Een Ierse topgynaecoloog geeft zijn ontslag omdat de Zusters van Liefde, die tussen 1925 en 1961 meewerkten aan het dumpen van meer dan 800 babylijkjes van ongehuwde vrouwen, wellicht de nieuwe eigenaars worden van het ziekenhuis in Dublin.

In de Ierse hoofdstad Dublin hebben de frustraties over de overname van het National Maternity Hospital het kookpunt bereikt. De topgynaecoloog van het ziekenhuis, Peter Boylan, stapt op nadat werd bevestigd dat de katholieke organisatie Zusters van Liefde als eerste in de rij staat om het ziekenhuis over te nemen.

Zwanger en verstoten

‘Ik kan niet langer werken in een ziekenhuis dat zo blind is voor de gevolgen van de beslissing om de Zusters van Liefde eigenaar te maken van onze medische instelling. Dan ben je doof voor de terechte bezorgdheden waarmee de mensen, die het ziekenhuis zou moeten helpen, hebben’, zei Boylan op de Ierse radio.

Daarmee refereert de topdokter naar de gitzwarte geschiedenis van verschillende katholieke instellingen in Ierland, waar de Zusters van Liefde actief waren. In het streng katholieke Ierland waren ongetrouwde meisjes die zwanger raakten, vele jaren aangewezen op dit soort van opvanghuizen. Verstoten door hun familie moesten ze er in het geheim bevallen. Terwijl de kinderen opgroeiden in de instelling, moesten de vrouwen elders in het land werk zoeken.

Gedumpt in een sceptische put

Maar in onder meer in de instelling in Tuam, waar duizenden vrouwen ‘illegaal’ bevielen, werden de kinderen zwaar verwaarloosd. Ze kregen te weinig eten, er was nauwelijks medische verzorging. Wie mazelen, tbc of een longontsteking kreeg, was ten dode opgeschreven. Wanneer de kinderen stierven - onderzoekers schatten dat het gemiddelde op 2 dode baby’s per week lag - werd tegen de moeders verteld dat er iemand gevonden was voor ‘adoptie’.

De baby- en kinderlijken werden vervolgens zonder meer in een sceptische put gedumpt door de nonnen. In totaal werden alleen in Tuam al meer dan 800 babylijkjes gevonden.

Geen excuses

Dat diezelfde Zusters van Liefde nu een ziekenhuis met de focus op bevallingen zouden bezitten, stuit tegen de borst bij de Ieren, die razend protesteerden de afgelopen weken. De onlinepetitie die in het leven is geroepen om de overname tegen te houden, heeft intussen al bijna 100.000 handtekeningen.

‘Het is onmogelijk om te begrijpen wat onze minister van Gezondheid (Simon Harris, red.) dacht toen hij het idee kreeg om een ziekenhuis - dat 300 miljoen euro waard is - over te dragen aan een organisatie met een reputatie en verleden van onbetrouwbaarheid, mishandeling en straffeloosheid’, klinkt het bij Emily Duffy, die de anticampagne leidt. ‘Vooral omdat de Zusters van Liefde nog altijd weigeren om hun excuses aan te bieden. Dan is dit toch totaal van de pot gerukt?’