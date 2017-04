Orchis wandelt in de Nietelbroeken in Diepenbeek

Munsterbilzen

Bilzen - Zondag 23 april organiseerde Natuurvereniging Orchis uit Munsterbilzen een natuurwandeling in de Nietelbroeken in Diepenbeek.

Na een korte inleiding vertrokken een 30-tal wandelaars aan ’t Klein Cafeeke, ooit het kleinste café van Limburg, met gids Christiane Peuters voor een natuurwandeling in de Nietelbroeken. De Nietelbroeken ligt in de landschappelijk, plantkundig en ecologisch waardevolle Mombeekvallei. We wandelen tussen laag- en hoogstamboomgaarden, vochtige hooilanden en bos. De plantengroei op de zeldzaam geworden onbemeste graslanden is er bijzonder, evenals een perceel ‘oud’ bos met kwelzones en bijbehorende biotopen. De wandelaars konden er genieten van een reeks voorjaarsbloeiers zoals speenkruid, gele dovenetel, bosanemoon, en éénbes.

De volgende wandeling vindt plaats op zondag 30 april, samenkomst om 14 uur op de parking aan het Parochiehuis ’t Zoalke, St. Amandusstraat 14 in Zammelen.