Eindelijk beterschap in zicht: zondag tot 20 graden

In april hebben we slechts enkele dagen kunnen genieten van echt mooi lenteweer. Maar met temperaturen tot 20 graden krijgt de maand toch nog een mooie afsluiter. Helaas gaat mei weer van start met buien.

Zaterdag is het droog. Eerst zijn er opklaringen, later komen er meer wolkenvelden. Het wordt iets zachter met maxima van 9 tot 12 graden in de Ardennen en van 13 of 14 graden elders.

Zondag begint met brede opklaringen. In de loop van de dag komt er stilaan meer hoge bewolking, maar het blijft nog droog tot de avond. Met een stevige zuiden- tot zuidoostenwind wordt het gevoelig zachter. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Ardennen en 20 graden in de Kempen.

Maandag verlaat de regenzone ons land via het noordoosten. Daarachter wordt het wisselvallig met buien. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Ardennen en 14 graden elders.

Dinsdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op wat regen of een bui. Tussendoor zijn er ook langere droge momenten.

Ook woensdag, donderdag en vrijdag liggen regenzones in onze buurt en is er kans op regen of enkele buien. Het wordt opnieuw frisser met maxima rond 12 graden of zelfs lager voor het centrum van het land.