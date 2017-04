VIIO Borgloon werkt aan financiële kennis van de leerlingen

Borgloon - Op donderdag 20 april jongstleden vond een lezing rond het thema “Hoe beleggen in tijden van lage rente?” plaats in VIIO Borgloon. Opzet is de financiële geletterdheid van de jongeren te verdiepen.

De spreker, financieel expert Pascal Paepen, wees de jongeren er op dat ze van best van kindsbeen af sparen om latere aankopen of investeringen te betalen Te veel lenen leidt mogelijk tot financiële afhankelijkheid. De historisch lage rentevergoeding op het traditionele spaarboekje verplicht de goede huisvader te zoeken naar alternatieven.

Eén mogelijkheid is beleggen op de beurs. Met de nodige voorzichtigheid! Beleggen is immers niet speculeren. Op lange termijn is de return van een aandelenportefeuille een veelvoud van de opbrengsten van een depositoboekje.

De leerlingen hebben kunnen genieten van een zeer boeiende en leerrijke uiteenzetting.

Met dit initiatief neemt de school een voorsprong op het Departement Onderwijs, dat pas ten vroegste vanaf 2018 een lesuur rond financiële kennis in het curriculum wil opnemen.