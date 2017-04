Tongers Nieuw Theater zet 25-jarig jubileum in met Frühlingserwachen

Tongeren - Het TNT brengt een heuse muziektheaterproductie op de planken over en door jongeren ! Het belooft een megaspektakel te worden! "Frühlingserwachen" is een indringende evocatie van één van de meeste turbulente periodes in een mensenleven. Een theaterstuk dat men zeker moet gezien hebben!

"Frühlingserwachen is een verhaal over seksuele driften, ontwikkeling en nieuwsgierigheid, maar ook de tragiek die dit veroorzaakt. Zeker op het moment dat de volwassen wereld niet in staat is de jongeren op de juiste manier te begeleiden.