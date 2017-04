RECONSTRUCTIE. Annick Van Uytsel (18) verdween 10 jaar geleden: “’t Wordt tijd voor naar huis, Slaapwel x”

Diest - Exact tien jaar geleden deed Eddy Van Uytsel bij de politie van Diest aangifte van de verdwijning van zijn dochter Annick. Ze was niet thuisgekomen van een Chirofuif in Schaffen. Onderweg naar huis met de fiets kruiste Ronald Janssen haar pad, zo zou bijna drie jaar later blijken.

Vrijdag 27 april 2007

Annick Van Uytsel (18), de oudste dochter van Eddy en Martine Van Uytsel, stapt in Mechelen op de trein richting Diest. Ze zit er op kot maar komt in het weekend naar huis in Kaggevinne bij Diest. Rond 17.40 uur wordt ze door haar moeder afgehaald aan het station in Diest. Ze eten thuis samen en dan vertrekt ze naar de salsales. Daarna komt ze recht naar huis en maakt ze zich klaar om uit te gaan.

Annick vertrekt rond 21.30 uur met de fiets naar een fuif in de Gildenzaal in Schaffen, samen met haar vriendinnen Melissa en Ine. Ze amuseren zich, zijn amper van de dansvloer weg te slaan en drinken een glas. Zoals alle jongeren van die leeftijd.

Zaterdag 28 april 2007

De avond van Annick

In de loop van de avond en nacht belt ze en stuurt ze enkele sms-berichten naar haar vriend die niet op de fuif is. Iets na 3 uur schrijft Annick: ‘Keisjiek. ... Ik ben weer buiten efkes. Te hard gedanst, groeten van (...) en ik zie u graag.’ En ook haar laatste sms’je gaat naar Willem, om 5.01 uur, vlak voor ze spoorloos verdwijnt. ‘Maar jij bent de liefste. (...) ’t Wordt tijd voor naar huis. Slaapwel. x’

Exact om 4.25 uur verlaten Annick, Ine en Melissa de fuif en fietsen ze naar huis. Ook Gil, een vriend, fietst mee. Rond 4.45 uur komen ze aan bij de woning van Gil aan de Postbaan in Schaffen, waar ze nog een tijdje blijven praten. Annick is moe en vraagt een paar keer aan haar vriendinnen om verder te fietsen.

Wanneer Ine en Melissa thuis zijn, heeft Annick nog een eindje te rijden. Ze fietste via de fietsersbrug tussen Schaffen en Diest naar huis. Maar daar komt ze nooit aan.

In Loksbergen, op de grens van Brabant en Limburg, is Ronald Janssen die avond alleen thuis. De kinderen zijn bij zijn ex-vrouw. Janssen is leerkracht en een echte natuurmens. De echte Janssen zal later getypeerd worden als een wolf in schaapskleren. Vriendelijk en sympathiek naar de buitenwereld. Maar in feite is hij een echt monster.

Als hij alleen is, gaat hij ’s avonds en ’s nachts vaak nog op pad met de auto. Op zoek naar gezelschap, liefst van jonge meisjes. Met zijn blauwe bestelwagen rijdt hij soms uren rond om dan bijvoorbeeld op een jongerenfuif te belanden.

Foto: BELGA

De nacht van Ronald Janssen

In de nacht 27 op 28 april 2007 ziet Janssen plots een meisje fietsen. Hij kent de omgeving omdat hij daar al zo vaak is geweest en rijdt zo snel als hij kan naar de andere kant van het fietspad nabij de Leopoldsvest. Daar parkeert hij zijn bestelwagen en opent de schuifdeur. Wanneer Annick passeert, sleurt hij haar van de fiets en duwt hij haar in de laadruimte. Hij probeert haar te kalmeren door te zeggen dat ze niet bang hoeft te zijn. Maar ondertussen knevelt en blinddoekt hij haar en gooit hij ook haar fiets in de bestelwagen.

Janssen rijdt met Annick naar zijn woning in Loksbergen, waar hij haar naar zijn slaapkamer brengt. Hij praat tegen haar, trekt haar kleren uit en streelt haar. Maar hij verkracht haar niet.

Hij zegt haar onder meer dat hij haar levend maar wel naakt zal achterlaten in een bos in de Ardennen. Zo zouden speurders geen sporen van hem kunnen vinden. Hij zet de stofzuiger aan om Annick te doen geloven dat hij alle sporen aan het opkuisen was. Maar in werkelijkheid laat hij het bad vollopen en haalt hij een soort van steenkappershamer of lattenbijl uit de kelder.

Janssen neemt Annick mee naar de badkamer, waar hij haar op een badmat legt en een handdoek over haar legt. Zogezegd om haar tot rust te laten komen. Maar dan pakt hij de hamer en slaat haar hard op de zijkant van haar hoofd. Om zeker te zijn dat ze dood is, slaat hij daarna nog een paar keer en houdt haar vijf minuten onder water. Nadien wast hij haar om alle sporen uit te wissen.

Hij steekt haar voeten en haar hoofd in een zak en rolt haar in een blauw plastic zeil en wikkelt alles nog eens in een zwarte worteldoek. Met een rood touw bindt hij alles stevig vast. Nog diezelfde nacht rijdt Ronald Janssen met het lichaam in zijn bestelwagen naar het Albertkanaal in Lummen. Daar verzwaart hij het pak met betonblokken die hij ooit kocht om zijn vijver te metselen en gooit alles in het water.

Annicks ouders

Martine en Eddy Van Uytsel Foto: Karel Hemelrijckx

In Kaggevinne is de moeder van Annick wakker geworden. Ze is ongerust. Haar man Eddy probeert haar te kalmeren. “Ze zal wel komen”, klinkt het. Maar Martine voelt dat er iets gebeurd is met haar dochter. Om 6.29 uur belt ze Annick, maar krijgt geen antwoord. Twee minuten later, zo blijkt nadien, wordt haar gsm handmatig uitgezet.

Om 12.49 uur doet Eddy Van Uytsel bij de lokale politie van Diest aangifte van de verdwijning van zijn dochter. Sinds de zaak Dutroux bestaat er een draaiboek voor verdwijningen. Een uur na de aangifte, nadat eerst alle ziekenhuizen in de buurt zijn gecontacteerd, neemt de politie contact op met het Leuvense parket dat direct groot alarm slaat.

De cel vermiste personen van de federale politie wordt ingelicht en er worden patrouilles uitgestuurd om de weg die Annick moet gevolgd hebben af te speuren. De procureur beveelt ook onmiddellijk om de gsm-operator te vragen waar de gsm van Annick nog getraceerd werd.

Er wordt een eerste grote zoekactie opgezet en Child Focus begint affiches te verspreiden met de foto van Annick. Ook een helikopter van de federale politie wordt ingezet om de buurt vanuit de lucht af te speuren. Allemaal zonder resultaat.

Zondag 29 april 2007

Ronald Janssen staat op, ontbijt en begint dan grondig alle sporen van de vorige nacht op te ruimen. Hij haalt de sim-kaart uit de gsm van Annick en vernietigt ze. Daarna gooit hij de hamer in een paardenweide in de buurt. In bad giet hij WC-ontstopper om er zeker van te zijn dat al het bloed van Annick wordt weggespoeld. Hij verbrandt haar kledij in de tuin, vijlt het nummer uit haar fietst en overspuit hem met lakverf.

De dienstdoende procureur des konings van Leuven neemt zondag contact op met de onderzoeksrechter in Leuven en vordert hem om een onderzoek te openen wegens ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’. Ontvoering dus.

Speurders krijgen van Proximus een lijst met de telefoongesprekken die Annick nog voerde. Het laatste signaal is opgevangen in de nacht van haar verdwijning om 6.29 uur in de buurt van de zendmast van Halen.

Terwijl de familie van Annick, de politie en tientallen vrijwilligers de heledag zoeken naar het meisje, gaat Janssen rustig een pintje drinken in de heemkundige kring in Loksbergen. Daar merkt men niets abnormaal aan hem. Behalve dat hij op tijd vertrekt omdat hij moe is, zo zegt hij.

Maandag 30 april 2007

Iedereen is het er nu over eens dat Annick ontvoerd is. Of het slachtoffer werd van een ongeval en dat de dader haar lichaam misschien ergens heeft gedumpt.

Vrijwilligers doorzoeken opnieuw de buurt. Maar ook in Diest, Aarschot en Loksbergen wordt massaal gezocht. Het levert niets op.

Donderdag 3 mei 2007

Om 15.30 uur ziet een wandelaar een verdacht pak drijven in het Albertkanaal in Lummen. Hij verwittigt de lokale politie van West-Limburg. Ook de brandweer en het parket worden onmiddellijk verwittigd. Duikers halen het pak, waarin duidelijk een lichaam zit, op het droge. Maar er wordt beslist om alles dicht te laten opdat er geen enkel spoor verloren zou gaan.

Foto: *

Rond 19.15 uur begint wetsdokter professor Van de Voorde aan de lijkschouwing in het UZ van Leuven. Wat iedereen al vreesde, wordt nog dezelfde avond bevestigd. Het lichaam is dat van Annick Van Uytsel. Professor Wim Van de Voorde kan haar identificeren aan de hand van vergelijking van röntgenfoto’s en tandheelkundige gegevens.

De inwendige lijkschouwing wijst onder meer op een schedel-hersentrauma. Verdrinking als doodsoorzaak kan de wetsdokter niet uitsluiten. Toxicologisch onderzoek wijst uit dat Annick zeker niet dronken was en dat er geen sporen van drugs of bewustzijnsbeïnvloedende stoffen in haar lichaam aanwezig waren.

Donderdag 26 juli 2007

Foto: BELGA

De lokale politie van Leuven treft in de Mechelsestraat in Leuven een blauw/grijze fiets aan van het merk I-TEK. De fiets is op slot. Het is wellicht de fiets van Annick. Vader Eddy Van Uytsel en Filip, de jongere broer van Annick, herkennen de fiets. Met de reservesleutel kan het slot worden geopend. Maar een buurtonderzoek levert niets op. Niemand weet wie de fiets daar heeft gestald en wanneer.

Dinsdag 29 november 2007

De uitzending van ‘Koppen Justitie’ op Een is volledig gewijd aan het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel. Het onderzoek zit muurvast.

Dinsdag 24 juli 2008

Politie-inspecteur Alex M. van de lokale politiezone West-Limburg (Halen- Herk-De-Stad - Lummen) schrijft een proces-verbaal van informatie en wijst Ronald Janssen aan als mogelijke verdachte.

De bestelwagen van Janssen. Foto: *

De opsteller van het verslag ging op 13 maart 2008 en 10 april 2008 samen met enkele collega’s wat drinken in danscafé Nicky’s op de Grote Markt van Diest. Daar was ook (we citeren letterlijk) aanwezig:

“JANSSEN Ronald, Alain. Geboren te Boorsem op 06/02/1971 en wonende te België 3545 Halen, Gemengde Brigadestraat 9.”

De rechercheur kende Janssen uit een ander onderzoek. In zijn vertrouwelijk politierapport dat hij aan de speurders bezorgt, schrijft hij het volgende:

“Op 14/03/2008 omstreeks 01.30 uur zag ik Janssen zich begeven naar de uitgang van de zaak. Ik stelde vast dat betrokkene iets fluisterde in de oren van mijn zus. Zij vertelde me dat ze de man niet kende en dat ze niet verstaan (luide muziek en zeer druk in de zaak) had wat betrokkene zei. Ik veronderstel dat Janssen alleen de zaak verlaten heeft.”

Een kleine maand later, op 14 april 2008, zijn zowel Janssen als de speurder opnieuw in het café en schrijft hij in het informatierapport:

“Op 14/3/2008 stelde ik vast dat Janssen opnieuw aanwezig was. Betrokkene zag ik al dansend op de dansvloer staan. In eerste instantie dacht ik dat er gezelschap bij hem stond gezien hij al lachend met zijn omstanders (vrouwen en mannen) aan het shaken was. Doch ik merkte op dat hij aan een garçon (ober) slechts één consumptie bestelde en deze alleen nuttigde, een tiental meters van de plaats waar hij eerst stond. Gezien ik betrokkene reeds meermaals heb opgemerkt in Diest kan ik vermoeden dat betrokkene alleen op vermaakuitstap gaat...”

Foto: vtm

De agent kent Janssen van een klacht over een verkrachting uit 2005. De ex-vrouw van Janssen kreeg op 20 november 2005 een flink pak rammel van de leerkracht technisch tekenen. En daar bleef het niet bij. De rechercheur schrijft in zijn rapport:

“Mogelijk is het slachtoffer verdoofd met Trazolan (antidepressivum dat ook als slaapmiddel wordt gebruikt) en hierna verkracht.”

“Mogelijk heeft hij de vrouw proberen te wurgen. Want tijdens de verkrachting duwde hij een washandje in haar mond en kneep haar neus dicht zodat ze amper nog kon ademen. Tijdens de feiten heeft de vrouw gemerkt dat er touwen en plastic sluitstrips op de grond lagen.”

“Janssen komt tijdens zijn ondervraging over die feiten erg beredeneerd over. Hij geeft toe dat hij zijn partner heeft geslagen maar beweert dat de verkrachting “met wederzijdse toestemming gebeurde (leugenachtige verklaring).”

“Op 17/04/2008 heb ik de verklaringen doorgenomen in verband met de mogelijke verkrachting en legde ik de link naar de moord op Annick Van Uytsel. Uit verklaringen van het slachtoffer verneem ik dat ze Ronald in 1993 leerde kennen in Leuven (fiets van Annick teruggevonden).”

De agent merkt op dat Janssen, ondanks zijn opleiding als leraar, verbaal zeer agressief uit de hoek kon komen. Verder schrijft hij:

“Janssen Ronald maakt gebruik van een VW lichte vrachtwagen met nummerplaat VLP724.”

En...

“Janssen Ronald is woonachtig te Halen, Gemengde Brigadestraat 9. Dit is op enkele honderden meters van de zendmast van Halen waar het laatste signaal van Annick haar gsm werd opgevangen.”

Het rapport van de scherpzinnige rechercheur uit Herk-de-Stad wordt blijkbaar niet echt serieus genomen door de speurders van de federale gerechtelijke politie en verdwijnt n na een vluchtig onderzoek in het dikke dossier rond de verdwijning van Annick Van Uytsel.

Zaterdag 2 januari 2010

Op een parallelweg naast de E314 komende van Genk in de richting van Leuven staat een voertuig in brand. De brandweer vindt twee verkoolde lichamen. Die van Kevin Paulus uit Kortenaken, op wiens naam de wagen staat ingeschreven, en van Shana Appeltans. Een jong koppeltje dat van een nieuwjaarsfeestje kwam en in Loksbergen woont.

Shana Appeltans en Kevin Paulus. Foto: rr

Zondag 3 januari 2010

Autopsie wijst uit dat ze neergeschoten zijn. Shana werd ook misbruikt. Alles wijst in de richting van een afrekening. Maar het koppeltje heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan en is bij de politie niet bekend. Kevin wordt overal omschreven als een rustige, brave jongen. Shana is een modeldochter. Wie had het dan op hen gemunt ?

Er wordt een opsporingsbericht verspreid.

Maandag 4 januari 2010

De politie krijgt om 10.55 uur een anoniem telefoontje. “De ouders van Kevin en Shana lagen in ruzie met de buren. Die buurman is Ronald Janssen, hij woont er alleen. Zijn vrouw is enkele jaren geleden vertrokken. Ze halen zijn naam door de computer. Janssen heeft al wat strafbare feiten achter zijn naam staan zoals partnergeweld, verkrachting van zijn vrouw en diefstal.

Dinsdag 5 januari 2010

Het huis van Ronald Janssen en de familie Appeltans. Foto: BELGA

Als Janssen thuis, in de Gemengde Brigadestraat in Loksbergen, vertrekt om zijn kinderen naar school te brengen, wordt hij opgewacht door de politie. Om de hoek staan tientallen speurders, brandweer en civiele bescherming klaar om de woning volledig uit te kammen.

Omdat hij liegt over wapens die hij zogezegd niet heeft maar die wel gevonden worden tijdens de huiszoeking, wordt hij om 15.50 uur voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

Woensdag 6 januari 2010

Janssen wordt de hele dag verhoord. ’s Avonds, op het ogenblik dat er een fakkeltocht door Loksbergen trekt om Kevin en Shana te herdenken, gaat hij tot bekentenissen over. Hij heeft Kevin en Shana thuis op straat met een revolver bedreigd en heeft hen verplicht om met hem naar een afgelegen plek in de buurt te rijden. Daar schoot hij eerst Kevin dood, vervolgens verkrachtte hij Shana en schoot haar nadien twee kogels door het hoofd.

Vrijdag 8 januari 2010

Nu de moord op Shana en Kevin is opgelost, zijn speurders er bijna zeker van dat Janssen ook meer weet van de moord op Annick Van Uytsel. Hij wordt een hele dag verhoord en lijkt te kraken. Toch willen de speurders nog geen bekentenissen forceren. Uit schrik dat hij zou dichtklappen en niet meer mee wil werken.

Foto: BELGA

Zondag 10 januari 2010

Janssen is de voorbije dagen verhoord over de zaak Annick Van Uytsel. In de vooravond wordt hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter en geeft hij toe dat hij Annick heeft ontvoerd. Haar dood heeft hij niet gewild, klinkt het.

Vrijdag 21 oktober 2011

Het hof van assisen in Tongeren veroordeelt Ronald Janssen na een wekenlang proces tot levenslange opsluiting. De seriemoordenaar krijgt de maximumstraf voor de moord op Annick Van Uytsel en Kevin Paulus en voor foltering, verkrachting en moord op Shana Appeltans.

Later zal hij ook nog veroordeeld worden voor een reeks verkrachtingen op onder meer studentes. Hij komt wellicht nooit meer vrij.