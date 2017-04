Vliegtuigeten niet lekker? Toch is dat het enige wat dit restaurant serveert

Dat vliegtuigeten ook best lekker kan zijn, wil de pop-up 'This Is How We Fly' in de hippe Londense wijk SoHo bewijzen. Op het menu: vliegtuigeten, en niet meer dan dat.

Het pop-up restaurant is een idee van vliegtuigmaatschappij Air New Zealand's. Met het restaurant willen ze bewijzen dat vliegtuigmaaltijden ook best lekker kunnen zijn.



Een pop-up met alleen maar vliegtuigeten dus. De Nieuw-Zeelandse restauranthouder Peter Gordon heeft het menu bepaald en serveert onder andere lamsvlees met munt en doperwtjes, een salade met spek en gebakken krieltjes. “Mensen die vliegen willen verse ingrediënten en gewoon lekker eten dat je blij maakt. En dat houden we in het achterhoofd bij het maken van de gerechtjes."

En de reacties zijn bijzonder positief. De gerechten worden gemaakt met verse ingrediënten en heel wat mensen hadden nooit durven denken dat vliegtuigmaaltijden zo smakelijk konden zijn. "Dit is eten waar ik ook op restaurant voor zou betalen!"



De pop-up zit in Unit London Gallery en is wel van heel korte duur.