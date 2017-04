Lommel United staat voor de match van de waarheid. Na een nochtans uitstekende start staan de Limburgers met nog één wedstrijd te spelen laatste in de play-downs van de Proximus League. Enkel winst vanavond op het veld van Oud-Heverlee Leuven kan voorkomen dat Lommel verbannen wordt naar de amateurreeksen. Volg de wedstrijd vanaf 20.30 uur live via onze verslaggever in Leuven.