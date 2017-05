Gedurfd geel: dé kleur voor de zomer

Geel is volgens Pantone dé kleur voor deze zomer. All the way in een geel kleedje, een geel boven- of onderstuk of liever gele accessoires? Zo integreer jij deze knalkleur in je garderobe!

Maak een statement

Heb je al een mooi bruin kleurtje? Dan hoef je geen seconde te twijfelen! Jij kunt gerust all the way gaan en voor een geel kleedje of een gele jumpsuit kiezen. Houd het voor de rest wel sober en combineer je kleedje bij voorkeur met iets zachtere, natuurlijke kleur. Dé perfecte kleur om te combineren? Camel! Een paar sandalen in deze kleur of een camelkleurig bikerjasje maken je outfit af. Liever iets sportiever? Dan kan een jeansjasje of een kakikleurig vestje ook perfect.

Balanceer

Ben je niet overtuigd van geel of vind je je benen nog te bleek? Dan kun je ervoor kiezen om enkel een vest, trui of topje in het geel te dragen. Of kies voor een maxi-rok, comfort ten top én zo is dat laatste probleem ook meteen opgelost. Om de gele kleur nog net wat meer ‘punch’ te geven, geef je je lippen een mooie rode kleur. Rood is net als een geel een primaire kleur, waardoor ze elkaar perfect kracht bijzetten! Ook hier is jeans in de vorm van een jasje of broek een mooie match, net als wit.

Pop met accessoires

Eerlijk is eerlijk: geel valt op. Elke week dat ene gele kleedje of die gele rok dragen is dus al snel wat veel van het goede. Toch is geel een geschikt kleuraccent om je outfit net iets pittiger te maken. Precies daarom zijn gele accessoires precies wat je nodig hebt! Een mooie sjaal, handtas of schoenen in het geel brengen meteen de zomer in elke outfit.