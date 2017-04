Dan toch nog hoop? Dries Mertens en Kat Kerkhofs samen gespot in Napels

Is er dan toch nog hoop voor de relatie van Rode Duivel Dries Mertens en Kat Kerkhofs? De Italiaanse krant Calcio Napoli 24 heeft een foto verspreid van het duo in een wijnbar in Napels. Naar verluidt zouden de twee aan hun relatie werken.

Begin maart raakte bekend dat er een barst was in de relatie van Dries Mertens en Kat Kerkhofs. Maar nu blijkt dat de twee hun relatie mogelijk toch nog een kans geven. Ze zijn deze week samen met vrienden gespot in een wijnbar in Napels. De Italiaanse krant Calcio Napoli 24 verspreidde een foto van de twee, waarop te zien is hoe ze naast elkaar zitten met een drankje. Naar verluidt zouden de twee niet opnieuw samen zijn, maar werken ze wel aan hun relatie.