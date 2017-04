Duitsland verbiedt gezichtssluier voor ambtenaren

De Duitse Bundestag heeft donderdagavond een wet goedgekeurd die het dragen van een boerka verbiedt voor ambtenaren en militairen. De wet moet wel nog goedgekeurd worden door de Bondsraad, waarin de deelstaatregeringen vertegenwoordigd zijn.

De Duitse regerende coalitie stelt dat het “religieuze of ideologische bedekken van het gezicht strijdig is met de vereiste neutraliteit van staatsambtenaren”. In de openbare ruimte wordt het dragen van een boerka niet verboden. Wel moeten vrouwen hun gezicht tonen wanneer hun identiteit moet gecontroleerd worden, bijvoorbeeld bij een identiteitscontrole.

Als de wet wordt goedgekeurd wordt Duitsland het vijfde land dat het dragen van de boerka gedeeltelijk of volledig verbiedt. Ons land deed dat al, net als Frankrijk, Nederland en Bulgarije. Ook Oostenrijk en Noorwegen werken aan een verbod.

De critici van de wet in Duitsland zeggen dat het vooral om een symboolwet gaat, die in de praktijk weinig mensen zal treffen.

Sinds 2015 heeft Duitsland onder bondskanselier Angela Merkel meer dan een miljoen asielzoekers opgevangen. Velen onder hen zijn moslims uit Syrië, Irak en Afghanistan.

In Duitsland bestaat bezorgdheid voor de integratie van de nieuwkomers. De populariteit van de antimigrantenpartij AfD is erg toegenomen, en mogelijk maakt de partij haar intrede in het federale parlement na de verkiezingen van eind september.