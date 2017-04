Ook Sint-Ritaschool in Sint-Truiden krijgt huursubsidies

Sint-Truiden - Bovenop de 2 goedgekeurde dossiers in Limburg in een eerste fase krijgt ook de Sint-Ritaschool in Sint-Truiden van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies om de capaciteit uit te breiden en de gebouwen te vernieuwen. Het project zal 400 leerlingen ten goede komen en zorgt voor 50 bijkomende plaatsen in de klas. De school werd geselecteerd op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting.

Na de eerste projectoproep voor scholen die hun capaciteit willen uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen, kregen in een eerste fase twee Limburgse scholen groen licht voor huursubsidies. Nu krijgt ook de Sint-Ritaschool in Sint-Truiden huursubsidies. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd zal worden in een totaalconcept van de Gazometersite. Een stadsvernieuwingsproject waarbij de stationsbuurt gerenoveerd wordt en de school ook onderdak zal krijgen. Het wordt een multifunctioneel gebouw dat ook door andere partners gebruikt zal worden (bv. Muziekacademie), waar aanpalend ook de Welzijnscampus ingericht zal worden. Het project zal 400 leerlingen ten goede komen en zorgt voor 50 extra plaatsen in de klas. Hiermee schakelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nog een versnelling hoger in de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium én wordt er bijkomende schoolcapaciteit gecreëerd.

Met de formule van huursubsidies speelt minister Crevits in op de flexibele noden in de samenleving. De huur van een gebouw zorgt voor een snelle realisatie van bijkomende plaatsen in het lokale onderwijslandschap. In een snel veranderende samenleving is het vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren dan die in eigendom te verwerven. Een gebouw dat vandaag voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt, kan morgen als kantoorgebouw dienst doen en overmorgen een winkelpand worden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”In het kader van het Masterplan Scholenbouw voert Vlaanderen een inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen, te moderniseren en uit te breiden. Na de eerste ronde waarbij twee Limburgse scholen de goedkeuring kregen, komt daar nu nog met de Sint-Ritaschool in Sint-Truiden een derde school bij. In totaal zullen de drie projecten 1000 leerlingen ten goede komen, goed voor ruim 6500m² nieuwe onderwijsinfrastructuur. Daarmee creëren we 85 bijkomende plaatsen in de klas. Dankzij de huursubsidies kunnen scholen sneller en meer flexibel inspelen op hun eigen noden en die van de lokale samenleving.”