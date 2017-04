Vrouw neergeschoten in Londen tijdens antiterreuractie

Bij een antiterreuractie in Londen donderdagavond is een vrouw neergeschoten door de politie. Dat gebeurde bij een inval op een adres ten noorden van de Britse hoofdstad, aldus de politie.

De antiterreuractie leidde ook tot vier arrestaties. Een 16-jarige jongen en een 20-jarige vrouw werden op de plaats van de inval gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van terroristische aanvallen. In de buurt van het invaladres werd ook een 20-jarige man gearresteerd, en een 43-jarige vrouw in Kent.

De neergeschoten vrouw is in de twintig, en werd onder politiebewaking naar het ziekenhuis gebracht. Zij was een van de personen naar wie onderzoek gevoerd werd, aldus de politie.

De feiten hebben volgens de politie niets te maken met de arrestatie eerder op de dag. In de Londense regeringswijk werd een man opgepakt die messen bij zich had.