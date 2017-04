Iedereen is bang van deze selfie: zie jij wat er zo vreemd aan is?

Surfers breken het hoofd over een ogenschijnlijk romantisch kiekje dat woensdag door ene Andy op Twitter werd gepost. Hij poseert op een selfie met zijn vriendin, maar wie goed kijkt, ziet dat er iets erg vreemds aan de hand is.

Had jij het meteen gezien? Inderdaad, wat het spiegelbeeld lijkt achterin deze foto, kan helemaal geen spiegelbeeld zijn: het meisje staat met haar gezicht naar de lens gekeerd. Bizar, niet?

i love my girlfriend even if shes a geminipic.twitter.com/BXa7NTZOJ8 — andy (@extracis) 26 april 2017

Foto: Twitter

In de beschrijving geeft Andy trouwens een knipoog naar het vreemde tafereel: “Ik hou van mijn vriendin, ook al is ze een tweeling.”

De reacties op de ‘duivelse’ selfie laten dan ook niet op zich wachten.

@extracis What type of witchcraft is thispic.twitter.com/7wjHPhp4jn — idk (@Styles81700) 27 april 2017